A Figura: Samu

Foi entrar, ver e marcar para o camisola 20 dos vitorianos. Da marca dos onze metros, Samu não deu hipóteses de defesa a Hornicek, que nada conseguiu fazer para evitar o golo do empate em Leiria. Entrou numa fase de ascendente do V. Guimarães e contribuiu para que se acentuasse ainda mais, depois de um primeiro tempo de dificuldade para ter bola no meio-campo adversário. Como se não bastasse o golo, ainda foi a tempo de assistir Ndoye para o golo que carimbou a conquista da Taça da Liga.

O Momento: Samu empata de penálti

Logo nos minutos iniciais do segundo tempo, um lance polémico dentro da área do Sp. Braga. Chamado pelo VAR, Hélder Malheiro considerou mão na bola de Vítor Carvalho e acabadinho de entrar, Samu não deu hipóteses a Hornicek. A bola foi para o lado contrário do guardião e tudo ficou empatado em Leiria.

Outros destaques:

Miguel Nóbrega

Essencial para Luís Pinto na vertente defensiva, foi dele uma das ocasiões de maior perigo na primeira parte para os vitorianos. Na resposta ao cruzamento de Arcanjo, o central português cabeceou ligeiramente ao lado da baliza de Hornicek. Certo é que lá atrás evitou o segundo do Sp. Braga, quando Pau Víctor tinha tudo para faturar.

Ndoye

Saltou do banco para decidir uma final e um dérbi que parecia não querer ser desamarrado. Após ter deixado um primeiro aviso, o lance seguinte trouxe golo a favor dos vitorianos. Na resposta ao pontapé de canto cobrado por Samu, o avançado foi às alturas impor-se e cabecear para o 2-1, numa verdadeira explosão de alegria no Estádio Dr. Magalhães Pessoa.

Saviolo

Depois de um primeiro tempo para esquecer, em que quase nunca teve espaço para implementar a sua arma mais letal, o um para um, acabou por consegui-lo nos segundos 45 minutos. Víctor Gómez já não conseguiu participar na manobra ofensiva do Sp. Braga para ajudar a defender e Saviolo foi tentando desbloquear o jogo pelo corredor esquerdo, à semelhança de Camara, que entrou para o lugar de Arcanjo.

Charles

A noite foi de muito trabalho para o guardião brasileiro, que apesar de não ter conseguido evitar o golaço de Dorgeles, transformou-se numa muralha e defendeu o penálti de Zalazar, já em cima do apito final de Hélder Malheiro. De resto, protagonizou outras defesas de dificuldade elevada, com destaque para o remate de Navarro, em tempo de compensação.