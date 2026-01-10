V. Guimarães e Sp. Braga decidem, a partir das 20h, o vencedor da edição de 2025/26 da Taça da Liga, sendo que ambos os treinadores mudam apenas um jogador face às escolhas nas meias-finais.

Do lado vitoriano, Luís Pinto opta por colocar Telmo Arcanjo no lado direito do ataque, em detrimento de Oumar Camara, que começa o jogo no banco de suplentes. De resto, Saviolo e Nélson Oliveira fazem companhia ao cabo-verdiano na frente de ataque do V. Guimarães.

Já na equipa liderada por Carlos Vicens, o grande destaque vai para a titularidade de Víctor Gómez, que transfere Dorgeles para o lado esquerdo do campo, ocupando assim a ala direita dos bracarenses. Nota para o tridente ofensivo, composto por Ricardo Horta, Zalazar e Pau Víctor.

Confira aqui os onzes iniciais de ambas as equipas:

V. GUIMARÃES: Charles; Strata, Miguel Nóbrega, Abascal e João Mendes; Gonçalo Nogueira e Diogo Sousa; Telmo Arcanjo, Beni e Saviolo; Nélson Oliveira.