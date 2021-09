O Vitória de Guimarães venceu a «meia final» - expressão de Pepa - na Covilhã e está bem colocado para disputar com o Benfica a passagem à Final Four da Taça da Liga. Nicolas Janvier foi o herói na Serra da Estrela ao marcar os dois golos do jogo. Dois belos golos, de resto.



Janvier nunca marcara pela equipa principal do Vitória, mas no Estádio Santos Pinto arrancou dois remates fantásticos, aos 25 e aos 28 minutos, e deixou a equipa minhota tranquila no jogo. Isto, apesar de Pepa ter mudado todo o onze inicial em relação ao empate em Arouca.



Neste Grupo A, os serranos terão agora de jogar contra o Benfica e depois haverá um duelo entre a equipa de Jorge Jesus e de Pepa. Curiosamente, no próximo sábado, para o campeonato, as águias visitam Guimarães.



Nota final: Helitão, central do Sp. Covilhã, pregou um susto perto do intervalo, ao chocar com o seu guarda-redes. Ficou inanimado, mas recuperou e jogou até ao fim.



FICHA DE JOGO:



Árbitro: Gustavo Correia



SP. COVILHÃ: Leo Navacchio; Jean Felipe, André Almeida (Joel Vital, 69), Helitão Tito, David Santos, Arnold Issoko (Ricardo Vaz, 83), Ryan Teague (Thiago Moraes, 69), Frank Angongo, Ahmed Isaiah (Diego Medeiros, 86), Devid (Diogo Almeida, 69) e Jô Batista.



Treinador: Wender



VITÓRIA: Bruno Varela; João Ferreira, Borevkovic, André Amaro, Hélder Sá, Alfa Semedo, André Almeida (André André, 71), Nicolas Janvier (Gui, 81), Rúben Lameiras, Rochinha (Marcus Edwards, 80) e Bruno Duarte (Estupiñan, 71).



Treinador: Pepa



Golos: Nicolas Janvier (25 e 28)





VÍDEO: o 0-1 de Janvier

VÍDEO: o 0-2 de Janvier