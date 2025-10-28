O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, destacou a ambição da sua equipa na antevisão da deslocação a Braga, para os quartos de final da Taça da Liga. O técnico reconheceu o «bom momento» do Sp. Braga e sublinhou a necessidade de os açorianos interpretarem com «rigor» e «inteligência» os diferentes momentos do jogo. O encontro está agendado para as 19h15 de quarta-feira (18h15 nos Açores):

Ambição e mérito

«Estamos a disputar esse acesso por mérito próprio e por aquilo que fizemos a época passada. Por isso, temos a ambição de passar. Muita ambição. Sabemos do poderio do adversário, mas temos as nossas armas. Vamos com muita ambição para podermos estar na ‘final four’.»

Inteligência tática

«Temos de ser muito inteligentes na interpretação do jogo e perceber que o Sp. Braga tem algumas dinâmicas ofensivas, onde vai alternando muito o posicionamento dos seus jogadores, que têm qualidade. Temos de ter muita atenção a isso. Temos de ser rigorosos ofensivamente e defensivamente.»

Organização em momentos de posse de bola

«No momento que vamos conseguir ter bola, temos de ter o campo bem preenchido e os posicionamentos têm de estar bem definidos porque isso vai-nos dar equilíbrios defensivos muito grandes.»