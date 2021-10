O Santa Clara adiantou-se no marcador no encontro frente ao FC Porto aos 17 minutos. Após um canto, Chindris aproveitou uma bola que ressaltou nas costas de Marcano para rematar à meia-volta para o fundo da baliza de Marchesín.



O internacional sub-21 romeno estreou-se assim pelos açorianos com um golo.



Veja: