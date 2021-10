A um minuto dos noventa, o Famalicão reduziu em Alvalade, numa partida referente à segunda jornada do grupo B da Taça da Liga.



O recém-entrado Pablo fugiu à defesa do Sporting, mas permitiu a defesa de Virgínia com o pé. A bola sobrou para Heriberto que atirou para a baliza deserta.



Veja o lance: