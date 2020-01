Mathieu teve uma entrada dura sobre Esgaio e foi expulso. De seguida, gerou-se uma enorme confusão junto ao banco do Sporting com os jogadores de ambas as equipas a empurrarem-se mutuamente.



Eduardo foi um dos jogadores bracarenses que se acercou da confusão, empurrando vários elementos da equipa adversário. Seguranças e elementos de ambos os clubes entraram em campo para acalmar os ânimos.



Após uma longa espera, Nuno Almeida escutou Artur Soares Dias (VAR) e decidiu expulsar Borja e Eduardo, suplentes não utilizados. Além dos jogadores, o dirigente do Sp. Braga, Rui Casaca, viu cartão amarelo.