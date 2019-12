O FC Porto qualificou-se para a final four da Taça da Liga após ter derrotado o Desp. Chaves, em Trás-Os-Montes por 4-2, na última jornada do grupo D.



Soares, por duas vezes, e Marega deixaram os dragões a vencer confortavelmente ao intervalo. Na etapa complementar, os flavienses reduziram por Platiny e Díaz fez o 4-1. André Luís fixou o resultado final.



O resumo do jogo: