O FC Porto apurou-se para a final da Taça da Liga após vencer o Vitória de Guimarães por 2-1, na meia-final da prova.



Os vimaranenses marcaram primeiro por Tapsoba, de grande penalidade (65m). Os dragões igualaram no minuto seguinte por Telles e chegaram ao triunfo por Soares a quinze minutos do final.



Veja o resumo do jogo: