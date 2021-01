Aos 59 minutos, o Sp. Braga voltou à vantagem no jogo com o Benfica para as meias-finais da Taça da Liga.

Ricardo Horta voltou a fazer a diferença no passe e levantou para Tormena, que a segundo poste atirou de cabeça para o 2-1 dos minhotos.

Veja o golo: