O Sporting abriu o marcador no jogo contra o Famalicão, da segunda jornada do grupo B da Taça da Liga, logo aos oito minutos.



Manuel Ugarte, recrutado no verão passado aos famalicenses, encheu o pé de fora da área, a bola desviou em Pickel e traiu Luiz Júnior. Por respeito à antiga equipa, o internacional uruguaio não celebrou.



