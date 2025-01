Declarações do treinador do FC Porto, Vítor Bruno, à SportTV, após a derrota por 1-0 ante o Sporting, em jogo das meias-finais da Taça da Liga:

«A primeira parte parece-me boa da equipa, primeiros 25/30 minutos a controlar, a dominar, a ser ousados na forma como crescíamos para a pressão, a ter dois ou três lances para poder finalizar com outro critério, mas para haver golos é preciso enquadrar remates na baliza. Não enquadrámos, temos o lance do Nico, o lance do Mora para poder fazer golo. Não fizemos. Depois, na parte final da primeira parte o Sporting também se acerca um pouco da nossa baliza, sem grande perigo é verdade, mas aproximou e nivelou um pouquinho o jogo.»

«Na segunda parte, fica muito condicionado também pelo golo, é cedo, numa fase precoce da segunda parte. Depois nós tentámos injetar a partir do banco, crescemos um pouquinho, nos últimos 25 minutos começámos a flanquear mais o jogo, com o João Mário, com o Zaidu, a meter dois avançados na frente para poder criar alguma mossa na parte final. Mas não criámos nenhum lance de claro perigo, é a verdade. O Sporting deu-me a ideia de ter algum conforto a controlar a zona frontal da baliza no seu último terço. É preciso às vezes perceber e fazer o exercício, dentro do balneário, que temos de ser mais acutilantes, se calhar dar mais do que o que estamos a dar.»

«Sentimos que a equipa estava a ficar encolhida atrás e queríamos lançar mensagens para dentro de campo, os jogadores também acabam por perceber. Coincidiu com o golo sofrido, mantivemos o que estava previsto quando era para entrar o Fábio [Vieira] e o Zaidu. Depois, tentámos mesmo com as entradas do Iván e do João Mário, sobretudo canalizar jogo exterior, percebemos que o espaço estava mais fora do que por dentro, temos um cruzamento do Zaidu que me parece que chegámos atrasados. Fomos tentando, a equipa cresceu em dimensão ofensiva, obviamente sujeita a um ou outro momento de transição, o Sporting é forte nesse momento e tem um avançado poderoso, mesmo assim controlámos relativamente bem, o Sporting não tem nenhum lance claro de golo, à exceção do golo. É um jogo dividido, resolvido em detalhe.»

«Faz-me sentir que temos de dar passos em frente, em competições a eliminar é preciso se calhar olhar com outro rigor, perceber que temos de dar passos em frente na nossa mentalidade competitiva, estes jogos resolvem-se em detalhes, o Sporting resolveu num momento precoce da segunda parte, faz o golo e consegue lidar bem com a vantagem. Não serve de conforto termos feito uma exibição melhor do que as anteriores no campeonato com Benfica e Sporting. É olhar para a frente, foco no campeonato, objetivo principal.»