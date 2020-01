Cerca de 700 cadeiras e uma casa de banho vandalizada foram os danos registados no Estádio Municipal de Braga, após o encontro entre o V. Guimarães e o FC Porto, da segunda meia-final da Taça da Liga, na noite de quarta-feira.

Os comportamentos incorretos acentuaram-se nos momentos finais do jogo, após o golo anulado à equipa minhota, a João Pedro, que daria o empate a duas bolas no marcador.

Do total de estragos apurados, cerca de 500 cadeiras foram na bancada onde estavam os adeptos do V. Guimarães, na qual foram registados também problemas numa casa de banho, nomeadamente suportes de papel e torneiras. Na bancada dos adeptos do FC Porto, foram cerca de 200 as cadeiras partidas.

Os danos em cadeiras no palco da final four da Taça da Liga correspondem a cerca de 2,3 por cento da lotação do estádio, que é de 30 286 espetadores.

O FC Porto venceu o V. Guimarães por 2-1, com golos de Alex Telles e Tiquinho Soares a anularem o penálti que abriu o marcador, apontado por Edmond Tapsoba. No sábado, os dragões defrontam o Sp. Braga na final, agendada para as 19h45.