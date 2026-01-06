Taça da Liga
Alioune Ndoye: «Vamos para a final para ganhá-la»
Avançado do Vitória marcou os dois golos na reviravolta frente ao Sporting, na meia-final da Taça da Liga
Alioune Ndoye, herói na reviravolta do Vitória frente ao Sporting (2-1) que valeu o apuramento para a final da Taça da Liga, faz o rescaldo do jogo na flash interview da Sport TV:
Herói do jogo
«Entrei na parte final do jogo e ajudei a equipa a chegar à final. Estou muito feliz, pelos adeptos, os jogadores e o staff. Estou muito feliz. Vamos para a final para ganhá-la e deixar toda a gente feliz.»
«Sempre que entro quero ajudar a equipa a ganhar.»
Golos importantes para a sua afirmação na equipa
«É muito importante para mim marcar. A equipa ajuda-me, dão-me tudo e eu marco golos.»
Sentem-se imparáveis na Taça da Liga?
«Podemos ganhar a qualquer equipa nesta prova. Espero que possa ser o meu primeiro troféu em Portugal. Ficaria muito feliz, tal como a equipa.»
