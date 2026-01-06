Alioune Ndoye, herói na reviravolta do Vitória frente ao Sporting (2-1) que valeu o apuramento para a final da Taça da Liga, faz o rescaldo do jogo na flash interview da Sport TV:

Herói do jogo

«Entrei na parte final do jogo e ajudei a equipa a chegar à final. Estou muito feliz, pelos adeptos, os jogadores e o staff. Estou muito feliz. Vamos para a final para ganhá-la e deixar toda a gente feliz.»

«Sempre que entro quero ajudar a equipa a ganhar.»

Golos importantes para a sua afirmação na equipa

«É muito importante para mim marcar. A equipa ajuda-me, dão-me tudo e eu marco golos.»

Sentem-se imparáveis na Taça da Liga?

«Podemos ganhar a qualquer equipa nesta prova. Espero que possa ser o meu primeiro troféu em Portugal. Ficaria muito feliz, tal como a equipa.»