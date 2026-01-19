António Miguel Cardoso, presidente o V. Guimarães, deixou sugestões de alterações sobre a Taça da Liga, competição que os «conquistadores» venceram pela primeira vez na história. O líder do clube Minho defende que a Taça da Liga deve incluir mais equipas, de modo a ser benéfico tanto para os clubes da Liga como para os da II Liga.

«Existe um excesso de jogos para as equipas que estão nas competições europeias. É preciso acautelar isso, para que as campanhas [europeias] sejam positivas. Nas outras equipas da Liga e II Liga há um défice de jogos. É importante que a Taça da Liga tenha mais jogos, com as equipas na Europa a enquadrarem-se mais à frente. Faz sentido que seja uma taça para equipas da Liga e da II Liga», realçou, em declarações aos jornalistas.