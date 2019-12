O FC Porto confirmou em Chaves a terceira presença consecutiva na «final four» da Taça da Liga. A vitória por 4-2 permitiu aos dragões fechar o Grupo D no primeiro lugar e marcar encontro com o Vitória de Guimarães para as meias-finais.



O jogo será realizado em Braga no dia 22 de janeiro.



Quadro completo das meias-finais:



. 21 de janeiro: Sp. Braga-Sporting

. 22 de janeiro: FC Porto-V. Guimarães



Final:



. 25 de janeiro