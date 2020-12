João Henriques, treinador do Vitória, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a eliminação nos penáltis frente ao Benfica, nos quartos de final da Taça da Liga:



«Fica um amargo de boca como é evidente. Fizemos um golo de bola corrida. Tivemos o mérito de ser a única equipa a criar uma grande ocasião apesar de o Benfica ter andado perto da nossa baliza. Nunca criou uma real ocasião para fazer golo por mérito do nosso trabalho defensivo. Queríamos atrair a equipa do Benfica para termos espaço para explorar nas suas costas.



Na segunda parte conseguimos controlar o jogo posicional do Benfica. O Matous fez duas ou três boas defesas no jogo. Fizeram remates que nem foram enquadrados e só de penálti conseguiram fazer o empate. Já estávamos em vantagem e poderíamos ter fechado o resultado, mas o Helton fez uma boa defesa. Obviamente que fica um amargo de boca. Fizemos um extraordinário trabalho defensivo, mas podíamos ter feito mais ofensivamente.



A equipa foi solidária, dentro do que que queremos, e capaz de discutir o resultado em qualquer estádio. O Benfica não teve as 40 oportunidades como ouvi, nem teve dez ou 15 situações para marcar. Temos de ser realistas e respeitar o trabalho das equipas. As equipas posicionam-se de determinada forma e há estratégias. Há três ou quatro dias sofri isso na pele, joguei em meio-campo e não me queixei de nada a não ser da minha ineficácia. Foi o que o Benfica fez hoje.



Treinámos bem, temos jogadores com qualidade e podíamos ter levado a eliminatória para Guimarães. Os jogos são defender, não sofrer golos, enfim, têm vários momentos e fomos competentes em dois deles: no processo defensivo e nas transições. No processo ofensivo houve mérito do Benfica que tem bons jogadores e um bom treinador.



Sofrer de penálti a sete minutos do final deixa um amargo de boca. O Vitória empatou aqui no ano passado e conseguiu chegar à final four, mas hoje empatar não chegou. Estamos felizes apenas num ponto: pela equipa. Temos equipa, muito futuro pela frente e mostrámos que o Vitória está a crescer e a dar passos em frente. Sabemos o que fazemos assim como a administração sabe o que faz. Todos juntos vamos fazer o Vitória mais forte.



Queríamos seguir nas duas provas. O único e exclusivo foco é campeonato. Queremos cimentar a nossa posição e olhar para cima. Vamos focar-nos no próximo jogo. Estamos tristes por não passarmos porque em ambos os jogos fizemos por isso. Perante as adversidades sorrimos, são coisas naturais da vida e vamos ultrapassá-las para sermos mais forte. Garantimos um campeonato à vitória.»