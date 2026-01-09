Luís Pinto, treinador do V. Guimarães, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à final da Taça da Liga, frente ao Sp. Braga, deste sábado [20h00].

Será o dérbi mais histórico

«Sabemos que é um jogo especial e nós não queremos de todo retirar o quanto especial este jogo é. Não nos queremos colocar de parte. Nós queremos pegar na emoção do jogo e queremos jogar com essa emoção também. Queremos fazer parte. Temos a certeza de uma coisa: nós vamos fazer parte do dérbi mais histórico que existe entre estas duas equipas, porque é o primeiro dérbi que vai decidir um título. Por isso, vai ser um dérbi diferente de todos aqueles que já foram vividos.»

Ndoye será titular se fizer sentido

«Nós temos a capacidade de perceber que quem está no banco, está porque vai ser necessário para terminar os jogos e para acrescentar. E, nesse aspecto, perceber que há funções e há momentos em que precisamos desse tipo de jogadores para poder entrar no jogo e para poder agitar. Aquilo que o Ndoye tinha de fazer era isso mesmo. Se fizer sentido amanhã ele será titular, se fizer sentido continuar no banco, irá continuar.»

Não podem estar presos à meia-final

«Aquilo que fizemos na meia-final deu-nos o direito de disputar a final, mas não nos dará nada durante a final. Teremos de ter capacidade de jogar o jogo, de perceber que será um jogo diferente e de jogar aquilo que o jogo estiver a pedir dentro dos diferentes momentos. Isso é que interessa realmente. Se estivermos presos àquilo que fizemos na meia-final não vamos estar totalmente focados na final e não é isso que queremos.»

Foi preciso mais do que «só» vontade contra o Sporting

«Foi preciso muito mais, foi preciso ter qualidade naquilo que é o jogo, quer ofensivo, quer defensivo, ter qualidade nas relações que os jogadores foram tendo. Foi preciso colocar muitas vezes em desconforto o nosso adversário. Conseguimos retirar durante muito tempo a bola ao Sporting, principalmente na segunda parte. Obviamente que aliado a isso, houve um grande espírito. Ao contrário daquilo que também pode ter sido dito, o Vitória não demonstrou só mais vontade, demonstrou mais vontade e muitas outras coisas. É isso que amanhã temos de ter a capacidade de repetir.»