Declarações do treinador do V. Guimarães, Paulo Turra, em conferência de imprensa, após a derrota por 1-0 ante o Tondela, que ditou a eliminação na segunda ronda da Taça da Liga:

«Mais uma vez, peço desculpa aos nossos adeptos, à nossa massa associativa. Desde o primeiro dia em que cá estou, melhorámos no nosso processo. Temos a obrigação de dar uma resposta digna aos nossos adeptos e a nós mesmos no próximo jogo em casa, contra o Portimonense [ndr: na quinta jornada].»

«Não fizemos um bom jogo. Na primeira parte, fomos muito passivos. Fizemos muitos passes para o lado e para trás. Estamos aqui há três semanas. Gostaríamos de ter mais intensidade em todo o jogo e o entendimento dos nossos atletas. Não podemos ser uma equipa passiva.»

«Estamos a deparar-nos com algumas lesões [ndr: Afonso Freitas falhou o jogo], porém isso faz parte do futebol. Não foi por causa disso que não ganhámos o jogo. Foi por outros fatores que não ganhámos.»

«Os duelos são muito importantes. Vencemos poucos duelos. Estávamos preparados para uma equipa adversária que montou uma linha de cinco defesas desde o princípio. Tivemos apenas dois jogadores em cima dessa linha. Facilitámos o trabalho do adversário em jogar a bola para o lado e para trás. Tivemos uma única oportunidade no primeiro tempo. Na segunda parte, melhorámos, mas sofremos o golo. Faltou-nos carregar sobre a área adversária. Ainda há um impulso muito forte de ir buscar a bola aos centrais. Tivemos três oportunidades de golo na segunda parte, mas é muito pouco para o Vitória.»

«Temos uma grande equipa, que luta sempre para ficar entre os primeiros. Temos uma estrutura espetacular, com todas as condições. Temos de saber lidar com esta situação. Não precisamos de apoio psicológico. Não somos coitadinhos. Fomos eliminados. A única responsabilidade é nossa. Temos de pensar no próximo adversário, o Portimonense, para que possamos dar uma pequena resposta. Vamos arregaçar as mangas. Temos de ser uma equipa intensa e com ideias nos 90 ou nos 100 minutos.»