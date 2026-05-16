Taça da Liga
Há 44 min
Taça da Liga: definidos os clubes da próxima edição, Vitória de fora
Vimaranenses conquistaram a prova em janeiro, mas falharam o top-6 da Liga
SS
Vimaranenses conquistaram a prova em janeiro, mas falharam o top-6 da Liga
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Definido o top-6 da Liga e os clubes que sobem diretamente da II Liga, os “quartos” da Taça da Liga ficaram definidos neste sábado. Ainda não há datas ou palco para a “final-four” da prova conquistada pelo Vitória de Guimarães em janeiro.
De notar que o detentor da prova não vai participar na próxima edição, uma vez que terminou no nono lugar da Liga.
Ora, o FC Porto vai receber o Académico de Viseu, o Sporting recebe o Marítimo, o Benfica recebe o Gil Vicente e o Famalicão visita o Sp. Braga. Os “quartos” estão previstos decorrer a partir de 27 de outubro.
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