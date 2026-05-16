Definido o top-6 da Liga e os clubes que sobem diretamente da II Liga, os “quartos” da Taça da Liga ficaram definidos neste sábado. Ainda não há datas ou palco para a “final-four” da prova conquistada pelo Vitória de Guimarães em janeiro.

De notar que o detentor da prova não vai participar na próxima edição, uma vez que terminou no nono lugar da Liga.

Ora, o FC Porto vai receber o Académico de Viseu, o Sporting recebe o Marítimo, o Benfica recebe o Gil Vicente e o Famalicão visita o Sp. Braga. Os “quartos” estão previstos decorrer a partir de 27 de outubro.