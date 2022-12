Vitoria de Guimarães e B SAD empataram a dois golos, no D. Afonso Henriques, numa partida da segunda jornada do grupo F da Taça da Liga.



Os vimaranenses marcaram primeiro por Anderson Silva, aos 14 minutos. A vantagem da equipa de Moreno durou até aos 29 minutos, altura em Danny Henriques igualou a contenda.



O Vitória voltou a colocar-se na frente aos 36 minutos por Jota Silva. Bruno Gaspar cruzou na direita e o extremo antecipou-se à defesa azul e a Gonçalo Tabuaço e desviou para o fundo da baliza contrária. No entanto, Chico Teixeira fez o 2-2 ainda antes do intervalo na sequência de uma perda de bola adversária à entrada da área.



Na segunda parte o Vitória criou ocasiões para chegar ao triunfo e teve, inclusive, um golo anulado a Jota Silva por fora de jogo. Este empate deixa os vimaranenses com dois pontos e a B SAD com um em igualdade com o Vilafranquense. O Boavista, líder com seis pontos, está apurado para os quartos de final a uma jornada do final da fase de grupos.