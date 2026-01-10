Festa vimaranense em Leiria! Vitória vence o Sp. Braga no dérbi minhoto e conquista a Taça da Liga.

Alioune Ndoye, o herói frente ao Sporting, voltou a ser decisivo e marcou o golo que valeu a reviravolta no marcador e o triunfo por 2-1, que vale o primeiro troféu da Taça da Liga à equipa vitoriana.

Vitória-Sp. Braga, 2-1: ficha e filme do jogo

O avançado senegalês, que havia bisado frente aos leões, entrou aos 78m e cinco minutos depois fez o golo que valeu o triunfo.

Além de Ndoye, o Vitória teve outro herói, com Charles a defender o penálti de Zalazar nos descontos.

O Sp. Braga adiantou-se no marcador por Dorgeles, aos 17m, mas na segunda parte a equipa de Luís Pinto virou o jogo, primeiro com um penálti convertido por Samu (53m), antes do cabeceamento triunfal de Ndoye (83m).