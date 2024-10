Na antevisão ao jogo da Taça da Liga, com o Sporting de Braga, Rui Borges lembrou o triunfo do Vitória de Guimarães na Pedreira (2-0), em setembro, a contar para a Liga.

O treinador dos vimaranenses quer apresentar uma equipa com «coragem e humildade», diante de um adversário «motivado», num jogo «sempre enorme e especial».

«Dado o jogo do campeonato, acredito que o adversário se apresente ainda mais motivado para nos levar de vencida. Espera-nos um jogo difícil, frente a um adversário difícil, que vem de uma vitória no campeonato. Vamos encarar o jogo da mesma forma que encarámos o do campeonato, com coragem e humildade suficientes para sairmos de lá com a vitória», disse o técnico dos vimaranenses.

Rui Borges sublinhou que é «diferente em termos mentais» encarar um jogo do campeonato e outro numa prova a eliminar.

Já sobre o novo formato da Taça da Liga, o treinador prometeu apenas um Vitória pronto a lutar pela Taça da Liga. «Não vou dar a minha opinião [sobre o novo formato]. Estamos num clube a querer ganhar sempre, independentemente da competição. Temos respeitado sempre o opositor, com a nossa coragem e a nossa ambição. Quero estar nas finais. Quero ganhar troféus. Para chegar lá, a equipa e a estrutura têm de trabalhar muito.»

Rui Borges garantiu que vai apresentar um onze com «os melhores jogadores» para darem uma «alegria aos adeptos vitorianos». O técnico destacou ainda o «início de época bastante intenso», quando confrontado com os três empates seguidos para o campeonato.

«A equipa tem estado comprometida. Em pequenos momentos de desconcentração, estamos a ser penalizados. Nos primeiros jogos, tínhamos pequenos momentos de desconcentração, mas não sofríamos golos. Agora esses momentos estão-nos a sair ‘caros’. Temos sido penalizados por pequenos comportamentos. (…) Isso deixa-nos frustrados de forma geral», reconheceu.

O V. Guimarães visita o Sp. Braga esta quinta-feira, às 18h45