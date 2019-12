Cerca de duas dezenas de adeptos do V. Setúbal e do Benfica envolveram-se em agressões nas imediações do estádio do Bonfim, relata o Jornal de Notícias.



Os apoiantes das duas equipas desentenderam-se num estabelecimento comercial e as agressões prosseguiram no exterior do mesmo, conforme testemunhou a mesma fonte.



As autoridades apenas chegaram ao local quando os adeptos já lá não estavam. De acordo com o JN, algumas testemunhas falam na presença de uma arma de fogo, mas a informação não foi devidamente confirmada.



O V. Setúbal-Benfica está agendado para as 20h00, a contar para a Taça da Liga e pode seguir no Maisfutebol.