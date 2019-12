Julio Velázquez, treinador do Vitória de Setúbal, em declarações na flash interview da SportTV, após o empate a duas bolas frente ao Benfica que marcou a despedida da Taça da Liga:



«Estou muito contente.Falámos a semana toda que era importante fazer um bom trabalho contra uma grandíssima equipa. Fizemos um grande jogo e podíamos mesmo ter ganho. Ficámos a perder e tivemos de recuperar mas estou muito contente. Não é fácil estar a perder 2-0 com o Benfica e conseguir empatar o jogo. Este grupo é uma família, trabalham todos muito bem e estou muito orgulhoso dos meus jogadores. O jogo de hoje vai ajudar-nos muito a crescer.»



«O que esperar? O mesmo de agora. Podemos ganhar, empatar ou perder, mas sempre com vontade de jogar bem, de fazer bem e de jogar para a ganhar em casa e fora. Sempre com respeito, mas com uma identidade clara. Acho que tivemos fases extraordinárias em posse de bola, fico muito contente. Prometo trabalho, responsabilidade e honestidade. Vamos tentar que os adeptos fiquem satisfeitos.»