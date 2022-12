Tulipa, treinador do Vizela, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a goleada por 4-0 frente ao FC Porto, em jogo da terceira jornada do grupo A da Taça da Liga:



«Fomos competentes durante 45 minutos. Tínhamos outro plano para a segunda parte em função do que vimos na primeira. Queríamos ir atrás de um resultado que nos apurasse, mas o FC Porto foi melhor. As mudanças no FC Porto deram uma riqueza diferente à equipa. Não conseguimos controlar o jogo interior do FC Porto.



O FC Porto começou a ter muito tempo para decidir e jogadores desta qualidade com tempo, são fortes, capazes e eficientes. O facto de os jogadores do FC Porto ora procurarem o espaço, ora procurarem a bola entre linhas, balançou as nossas linhas defensivas e gerou muitos espaços. Ficámos a perder por 2-0 e a equipa perdeu o ânimo e momentaneamente o norte. Foram duas partes diferentes. A primeira parte foi bem jogada, fomos competitivos. Não é fácil tirar a bola ao FC Porto, mas fizemo-lo na primeira parte.»



[Que ilações tira destes jogos da Taça da Liga?]:



«O jogo contra o Desp. Chaves foi bem conseguido e perdemos a oportunidade de ganhar no último lance. Em Mafra, sofremos um infortúnio e falhámos um penálti aos 90 minutos. Podíamos ter vindo aqui com seis pontos. A nossa ideia era vir aqui e colocar em prático o que treinamos e o que foi o passado recente da equipa. Não vamos nem podemos mudar tudo. Há algumas coisas que foram bem-feitas e quisemos trazê-las para o jogo.



Temos gente competente. A equipa era muito bem orientada e tem gente com carácter. A equipa apresentou um défice a nível físico em alguns momentos, o que é normal, visto que a metodologia é diferente. Houve stress pelo que aconteceu e não é fácil os jogadores lidaram com isso. Mas eles têm uma vontade muito grande, são muito unidos. Estamos preparados para lutar pela permanência.

Não podemos pressionar sempre. Nem o FC Porto pressiona sempre. Por vezes, fica num bloco médio e provoca o erro. Temos de ser capazes de fazer as duas coisas e percebermos quando é possível pressionar à frente e quando não é, ficarmos confortáveis num bloco médio. Hoje ficámos desconfortáveis na segunda parte por mérito do FC Porto.»