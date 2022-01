O comité organizador da Taça das Nações Africanas (CAN) revelou este sábado que as seleções estão obrigadas a ir a jogo desde que tenham um número mínimo de 11 jogadores disponíveis, mesmo que um deles não seja um guarda-redes.



«Uma equipa que não tiver um mínimo de 11 jogadores disponíveis para o jogo será considerada como tendo perdido a partida por 0-2», explica ainda o comité organizador do torneio.



A CAN arranca este domingo e termina a 6 de fereveiro.

