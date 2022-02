Os Camarões, de António Conceição, venceram este sábado o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares da Taça das Nações Africanas, frente ao Burkina Faso. A partida só foi decidida nos penáltis, e depois de 90 minutos frenéticos, com três golos para cada lado.

À entrada para os últimos 20 minutos do tempo regulamentar, poucos imaginariam que a seleção da casa ainda viria a sair por cima. Tudo porque o Burkina Faso entrou melhor e esteve a vencer por 3-0. Steeve Yago fez o 1-0 aos 24 minutos, Onana fez um autogolo aos 43 e Ouattara elevou o marcador para 3-0 aos 49 minutos.

Só que António Conceição havia lançado Vicent Aboubakar, figura de destaque dos camaroneses nesta CAN – termina a competição com oito golos apontados –, ao intervalo, e o antigo avançado do FC Porto foi decisivo.

Bahoken eduziu para 3-1 à entrada para os últimis 20 minutos, e Aboubakar, em dois minutos, aos 85 e aos 87, deixou tudo empatado e para se decidir nos penáltis.

Aí, os Camarões foram mais fortes e venceram por 5-3, arrecadando assim o terceiro lugar da prova. No domingo, o Egito, de Carlos Queiroz, defronta o Senegal na final.