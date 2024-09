Issa Kaboré (Benfica) foi titular na vitória por 3-1 do Burkina Faso sobre o Malawi, a contar para a segunda jornada da qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN).

Destaque para o «bis» de Lassina Traoré, aos 35 e aos 38 minutos, que garantiram uma vantagem confortável para a equipa da casa até ao intervalo. No segundo tempo, Hassane Bandé confirmou o 3-0 através da conversão de uma grande penalidade.

Veja aqui um dos golos de Lassina Traoré pelo Burkina Faso:

O melhor que o Malawi conseguiu fazer foi reduzir a desvantagem aos 80 minutos, por intermédio de Zeliete Nkhoma. Com este resultado, o Burkina Faso soma quatro pontos, os mesmos do Senegal, na liderança do Grupo L.

Já no Grupo G, Ousmane Diomande (Sporting) não saiu do banco de suplentes, na vitória por 2-0 da Costa do Marfim sobre o Chade.

Jean-Philippe Krasso e Diakité foram os autores dos golos que confirmaram a segunda vitória em dois jogos para a Costa do Marfim, que tem seis pontos, mais três que a Zâmbia.

E por falar em jogadores da Liga, Bruno Varela (V. Guimarães) foi titular e Wagner Pina (Estoril) suplente utilizado na vitória de Cabo Verde sobre a Mauritânia.

Fabricio Andrade (Estoril) assim como os jogadores que atuam na II Liga, Patrick (Marítimo), Yannick Semedo (Vizela) e Vozinha (Desp. Chaves) não saíram do banco de suplentes.

Morlaye Sylla (Arouca) entrou na segunda parte, mas não conseguiu evitar a derrota da Guiné por 2-1 contra a Tanzânia. Já o Egito goleou o Botswana por 4-0, com o avançado Koka (Rio Ave) a ser suplente utilizado na formação egípcia.