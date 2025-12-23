A República Democrática do Congo entrou com o pé direito na Taça das Nações Africanas (CAN) e levou a melhor sobre o Benim, num jogo em que Theo Bongonda foi herói e decisivo para o desfecho do mesmo.

O encontro teve algum ascendente do conjunto adversário, mas o que é certo é que o único remate enquadrado com a baliza por parte do Congo... deu em golo. À passagem do minuto 16, o avançado do Spartak Moscovo respondeu da melhor forma a um cruzamento e finalizou para o 1-0.

Desta forma, as duas equipas recolheram aos balneários sem alterações no marcador e o segundo tempo até podia ter começado com mais um golo para a equipa do Congo, só que Bakambu estava em posição irregular e o lance não contou. Nota para a maior posse de bola e número de remates do Benim, que pecou pela eficácia junto da baliza defendida por Mpasi-Nzau.

A seleção do Congo soma assim os primeiros três pontos nesta fase de grupos da prova, sendo que o Grupo B é composto também por Senegal e Botswana, que se defrontam a partir das 15h.