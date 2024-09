Geny Catamo continua de pé quente e esta sexta-feira marcou o único golo de Moçambique, no empate a um golo frente ao Mali.

O ala do Sporting respondeu da melhor forma ao antigo lateral do Desp. Chaves, Bruno Langa, e assinou o 1-0 para a formação visitante. Ainda assim, no segundo tempo, o Mali conseguiu restabelecer a igualdade no marcador, através de Yves Bissouma.

Desta forma, Moçambique está no segundo lugar do Grupo I de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN), com um ponto, dois pontos atrás da Guiné-Bissau que é líder.

Com Ousmane Diomande no banco de suplentes, a Costa do Marfim recebeu e venceu a Zâmbia por 2-0, graças ao «bis» de Jean-Philippe Krasso.

Na primeira jornada do Grupo C, Bruno Varela (V. Guimarães) foi titular por Cabo Verde na derrota sofrida frente ao Egito por 3-0, graças aos golos de Rami Rabia, Omar Marmoush e Ibrahim Adel.

Fabricio Andrade (Estoril) entrou no segundo tempo, para a formação cabo-verdiana, já Wagner Pina (Estoril) e Vozinha (Desp. Chaves) não saíram do banco de suplentes.

Destacar ainda a utilização de Morlaye Sylla (Arouca) na seleção da Guiné, que perdeu por 1-0 frente à RD Congo e Sphephelo Sithole (Gil Vicente), titular no empate a dois golos entre a África do Sul e Uganda.