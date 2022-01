A seleção de Cabo Verde está a contas com uma intoxicação alimentar no grupo em vésperas do encontro dos oitavos de final da CAN diante do Senegal.

«No domingo, 23 de janeiro, a delegação cabo-verdiana nos Camarões enfrentou, e ainda enfrenta, um surto de gastroenterite por intoxicação alimentar que afetou 18 pessoas, sendo 14 jogadores», informou a federação daquele país.

O médico da seleção, Humberto Évora, diz que o surto afetou vários atletas com diferente tipo de gravidade, um problema com o qual a Gâmbia, que partilha o mesmo hotel, também teve de lidar.

«Há situações de diferente gravidade, estando todos a ser medicados. Há atletas com gastroenterite, vómitos, diarreias e cólicas abdominais. Uns não treinaram e outros fizeram-no de forma condicionada. Vamos tentar recuperá-los para poderem fazer um bom jogo», assumiu.

Já o selecionador cabo-verdiano, Pedro ‘Bubista’ Leitão, reconhece que vai ter de «esperar até à hora do jogo» para escolher a equipa que vai entrar em campo.

«Ninguém sabe se foi da água, dos alimentos ou de outra situação. Temos é de arranjar soluções, os que puderem jogar estarão o mais coesos possível. Entraremos com confiança máxima. Vamos mostrar ao nosso povo a nossa coragem, enfrentando este jogo difícil com a máxima responsabilidade», sublinhou.

Cabo Verde defronta o Senegal na tarde desta terça-feira, numa partida que vale o acesso aos quartos de final da CAN.