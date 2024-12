Depois de Málaga, em Espanha, Bolonha vai receber a Final a 8 da Taça Davis nos próximos três anos (2025-2028), anunciou a Federação Internacional de Ténis (FIT) esta segunda-feira.

Em comunicado, David Haggerty, presidente da FIT, expressou o seu contentamento com esta decisão.

«Estamos entusiasmados por associar-nos à federação italiana [FITP] para a ‘Final 8’ da Taça Davis. Itália tem uma história rica no ténis e uma capacidade demonstrada para albergar eventos desportivos de dimensão mundial», referiu o dirigente máximo da FIT.

Na mesma nota, Haggerty agradeceu à cidade de Málaga e à Real Federação Espanhola de Ténis por «terem ajudado a elevar o evento a novos níveis nestes três últimos anos.»

Por curiosidade, a seleção italiana venceu as últimas duas edições da competição. A última prova, em novembro, ficou marcada pelo adeus aos courts de Rafael Nadal.

A Taça Davis, ou «Campeonato do Mundo de Ténis», como é carinhosamente chamada pelos fãs da modalidades, agrega 157 países que competem pelo título ao longo do ano.

