Ainda cheirou a «remontada», mas o Barcelona disse adeus à Taça de Espanha, após um 4-3 no agregado das duas mãos frente ao Atlético Madrid.

João Cancelo foi titular no conjunto catalão, que teve uma contrariedade logo nos primeiros minutos de jogo. Koundé lesionou-se e teve de ser substituído, sendo que para o seu lugar entrou Baldé e acabou por ter desfecho semelhante.

Antes disso, o Barcelona fez por merecer a vantagem no encontro e chegou ao 1-0 ainda antes da meia hora de jogo. Yamal fez o que quis da defesa colchonera e serviu Bernal para o golo inaugural. Melhor do que um, só mesmo dois golos e que o diga Raphinha.

Pedri caiu na área do Atlético Madrid e o avançado brasileiro enganou o guarda-redes, atirando assim para o fundo da baliza. Estava de pé a esperança do Barcelona de completar uma reviravolta época.

No caminho para o intervalo, o resultado não sofreu alterações e mais golos só mesmo na segunda parte. O rumo do jogo manteve-se, com sinal «mais» para os catalães e o 3-0 chegou aos 72 minutos, com o «bis» de Bernal.

Dentro da área, o médio do Barcelona respondeu da melhor forma ao cruzamento de Yamal e concluiu com sucesso um belo lance coletivo. Pouco depois, a lesão de Baldé trouxe ainda mais dores de cabeça a Hansi Flick, que colocou Araújo em campo.

Apesar da vontade de fazer mais e forçar mais 30 minutos de futebol, a equipa da casa não teve engenho para destruir o que sobrou da muralha colchonera e é o Atlético Madrid que segue para a final da Taça de Espanha.