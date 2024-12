Já são conhecidos alguns dos clubes que seguem para os «16 avos» da Taça de Espanha e a principal surpresa aconteceu no jogo entre Barbastro e Espanhol.

O conjunto que alinha na quarta divisão do futebol espanhol surpreendeu o adversário do principal escalão e venceu por 2-0, graças a um «bis» de Andrés Herrera, sendo que ambos os golos foram apontados na segunda parte.

Aos 55 minutos, Barrera converteu da melhor forma uma grande penalidade e já perto do fim, conseguiu fechar as contas do encontro e confirmar a passagem do Barbastro à próxima fase da competição.

Com os portugueses Dário Essugo e Fábio Silva no banco de suplentes, o Las Palmas venceu o CE Europa por 2-1, num jogo em que os golos apenas apareceram na segunda parte.

McBurnie deu vantagem aos visitantes aos 48 minutos e Mahicas empatou o jogo minutos mais tarde, dando esperança aos adeptos da casa. Só que a meio do segundo tempo, o mesmo McBurnie acabou por fechar as contas do encontro, após assistência de Fuster.

Já em Salamanca, o conjunto da casa foi goleado pelo Celta Vigo, que contou com a inspiração de Alfonso González e Fernando López para vencer por 7-0, após uma segunda parte verdadeiramente avassaladora.

Swedberg, Sotelo e Durán marcaram no primeiro tempo e levaram o conjunto visitante a vencer por três golos para o intervalo e os restantes acabaram por surgir com alguma naturalidade nos segundos 45 minutos, por Tadeo Allende, Carlos Domínguez e Fernando López (x2).

Confira os restantes resultados desta terça-feira:

Yeclano-Elche, 0-1

Real Avila-Valladolid, 2-4 (após prolongamento)

Zaragoza-Granada, 2-2 (4-5 após grandes penalidades)