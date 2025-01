O PSG deslocou-se até ao reduto do Espaly, clube que atua no quinto escalão do futebol francês, e venceu por 4-2, num jogo em que Gonçalo Ramos foi titular e marcou um dos golos da formação parisiense.

Logo a abrir, o conjunto da casa adiantou-se no marcador graças ao golo de Gjeci e a fechar o primeiro tempo, Zaire-Emery restabeleceu a igualdade no marcador. Para o segundo tempo, o técnico do PSG lançou Vitinha e Nuno Mendes para o relvado e o lateral português teve impacto no resultado.

Aos 67 minutos, Desire Doué confirmou a cambalhota no marcador, antes de Fournel conseguir criar uma nova explosão de alegria no recinto. Só que as individualidades do PSG acabaram por aparecer já em cima do minuto 90, quando Nuno Mendes assistiu Barcola para o 3-2. Pouco depois, Gonçalo Ramos converteu com sucesso uma grande penalidade e fechou o resultado em 4-2.

Com este resultado, o PSG garantiu a presença nos «oitavos» da Taça de França, assim como o Bourgoin Jallieu, que levou a melhor sobre o Lyon por 3-2, causando assim um «escândalo» na competição.

Moujetzky deu vantagem à equipa do quarto escalão do futebol francês e em cima do intervalo, Matic restabeleceu a igualdade no marcador. Ora, no segundo tempo os papéis inverteram-se e foi o Lyon a marcar aos 64 minutos, por intermédio de Mikautadze, sendo que o mesmo Moujetzky faturou aos 69 minutos.

O jogo acabou por seguir para as grandes penalidades e aí a equipa da casa levou a melhor, com quatro penáltis convertidos, contra os dois do Lyon, que caiu assim nesta fase da competição.

Veja aqui o penálti decisivo na eliminação do Lyon:

Confira aqui outros resultados dos 16 avos:

Brest-Nantes, 2-1

Cannes-Lorient, 2-1

Quevilly Rouen-Angers, 2-3

Thaon-Estrasburgo, 2-3

Toulouse-Laval, 2-1

Troyes-Rennes, 1-0