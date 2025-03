O Brighton venceu este domingo o Newcastle nos oitavos de final da Taça de Inglaterra por 1-2 depois do prolongamento.

Isak (22m) abriu o marcador para os magpies de grande penalidade depois de uma falta de Yankuba Minteh dentro da área. O avançado sueco não perdoou e atirou a contar para o Newcastle.

Minteh redimiu-se do erro ainda antes do intervalo. Ao minuto 44, o extremo da Gâmbia que já tinha contado com uma passagem pelo Newcastle marcou à antiga equipa e igualou a partida.

Até aos 90 minutos, uma expulsão para cada lado. Primeiro de Gordon (83m) e depois para Lamptey (90m+1).

A experiência é um posto e no prolongamento foi a vez de Danny Welbeck, do alto dos seus 34 anos, gelar o St. James Park aos 114 minutos da partida.

O Brighton elimina assim o Newcastle e está nos quartos de final da Taça de Inglaterra.