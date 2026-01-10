Pedro Neto marcou este sábado um dos golos na goleada do Chelsea no campo do Charlton (5-1), numa partida da terceira eliminatória da Taça de Inglaterra que assinalou a estreia de novo treinador da equipa de Stamford Bridge.

Liam Rosenior foi o eleito para suceder a Enzo Maresca e começou o seu trajeto no Chelsea com o apuramento para a quarta ronda, depois de uma goleada no campo do 19.º classificado do Championship.

Num duelo entre emblemas londrinos, Pedro Neto foi lançado já no final da partida, mas ainda foi a tempo de fazer o quarto golo dosBlues, aos 90+1 minutos, com assistência do argentino Enzo Fernandez que fechou a contagem aos 90+4, na marcação de uma grande penalidade.

Um encontro que contou, logo a abrir, com uma longa paragem devido a uma emergência médica nas bancadas, mas o holandês Jorrel Hato conseguiu desbloquear o marcador mesmo em cima do intervalo.

Já no segundo tempo, o Chelsea dilatou a vantagem com um remate certeiro de Adarabioyo (50m). A equipa da casa ainda reduziu a diferença, por Leaburn (57m), mas, cinco minutos depois, Guiu (62m) fez o 3-1 para o Chelsea que acabou por chegar à goleada com os tais dois golos na ponta final.

O Chelsea venceu por oito vezes a Taça de Inglaterra, a prova mais antiga do futebol mundial, a última vez já em 2017/18.

Veja o resumo deste jogo [golo de Pedro Neto a partir do minuto 1m20s]