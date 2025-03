Depois da eliminação do Manchester United da Taça de Inglaterra frente ao Fulham nas grandes penalidades, Ruben Amorim lamentou a falta de concretização da sua equipa, mesmo depois de ter conseguido igualar a partida na segunda metade do encontro.

«Conseguimos marcar na segunda parte, depois daquele golo perto do intervalo. É mais difícil para nós pressionar um pouco mais alto, mas conseguimos fazê-lo e marcar. Penso que tivemos as melhores oportunidades do jogo. No final, os penáltis podem dar para os dois lados e hoje não foi o nosso caso», começou por dizer o treinador dos «red devils» à BBC.

«É importante dizer que, com as substituições, tivemos a nossa oportunidade de ganhar o jogo. Penso que fomos melhores na primeira bola do que na segunda. Penso que, por vezes, isso também se deve à qualidade dos jogadores. O Bruno [Fernandes], o Casemiro e o Josh [Zirkzee] estão a melhorar muito».

A eliminação da Taça de Inglaterra do Man. United ditou que a equipa de Amorim não vai lutar por títulos «caseiros» esta temporada, sobrando apenas a Liga Europa. O treinador de 40 anos aponta já baterias para a próxima temporada com um objetivo bem definido.

«Sei que estamos a perder jogos, mas o objetivo é voltar a ganhar a Premier League. Talvez não comigo, mas o nosso objetivo, o objetivo da direção, enquanto clube, é voltar a ganhar o título, como aconteceu tantas vezes no passado com todas as grandes glórias do clube», referiu.

«Não sei quanto tempo vai demorar. Temos um objetivo e continuamos em frente, aconteça o que acontecer. É impossível saber, mas começamos a perceber que os jogadores estão melhores e que compreendemos o campeonato. Veremos no futuro.»