É desde já a surpresa desta eliminatória da Taça de Inglaterra. O modesto Macclesfield eliminou este sábado o Crystal Palace, detentor do título, nos 32 avos de final da prova depois de vencer por 2-1.

A formação da casa chegou ao golo já em cima do intervalo com um cabeceamento irrepreensível de Dawson (43m), soltando a festa nas bancadas do pequeno estádio do Macclesfield.

O Crystal Palace mexeu ao intervalo, logo com três alterações, mas voltou a ser a equipa que milita no sexto escalão do futebol inglês a marcar. Grande confusão na área dos Eagles, com quedas na área e a bola sobrou para Buckley que respondeu a um cruzamento com um golo de calcanhar.

O Crystal Palace apertou nos últimos minutos e ainda chegou a colocar a bola no fundo das redes, mas o golo de Uche foi invalidado por fora de jogo. No entanto, os Eagles conseguiram mesmo reduzir a desvantagem no marcador após um livre exemplar de Yeremy Pino (90m), contudo insuficiente para evitar a derrota e uma invasão de campo dos adeptos.

O resultado manteve-se até ao final e o Macclesfield alcançou uma das maiores vitórias desta ronda na Taça de Inglaterra. Já o Crystal Palace cujo título conquistado na época anterior tinha sido o primeiro da história, fica pelo caminho.