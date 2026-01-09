VÍDEO: Wrexham vence nos penáltis e segue em frente na Taça de Inglaterra
Encontro frente ao Nottingham terminou com 3-3 no prolongamento e o guarda-redes Okonkwo virou herói
Há festa da Taça em Inglaterra e o Wrexham carimba a passagem aos «16 avos» da competição, após eliminar o Nottingham Forest, na sequência de grandes penalidades.
O encontro começou de feição para o conjunto galês, que a jogar em casa aproveitou para se galvanizar e confirmar o bom momento com dois golos a fechar o primeiro tempo. Cacace aproveitou o espaço à entrada da área para fazer o 1-0 com um remate rasteiro e pouco depois foi a vez de Rathbone trocar as voltas aos defesas e atirar para o segundo do Wrexham.
Desta forma, o resultado manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo acabou por ser bastante mais animado. Aos 64 minutos, Igor Jesus reduziu a desvantagem do Nottingham Forest e Hyam respondeu na mesma moeda aos 74, na sequência da segunda assistência de George Dobson no encontro.
Só que os últimos minutos do tempo regulamentar foram muito bem conseguidos pelos visitantes e Hudson-Odoi apareceu para forçar o prolongamento. Com dois passes de Savona, o avançado inglês faturou a dobrar e o «bis» foi conseguido com uma bela execução, ao parar a bola de peito e rematar para o fundo da baliza.
Foi necessário recorrer ao prolongamento e, consequentemente, às grandes penalidades. Da marca dos onze metros, o Wrexham mostrou-se mais competente e entre os postes, Okonkwo virou herói, ao defender dois dos cinco penáltis marcados pelo Nottingham, neste caso de Igor Jesus e Hutchinson.
O Wrexham segue assim para a próxima fase da Taça de Inglaterra, onde já se encontram Oxford City, Wigan e Port Vale.