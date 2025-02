O Chelsea caiu aos pés do Brighton na quarta ronda da Taça de Inglaterra ao ser derrotado por 2-1.

Com Pedro Neto na equipa titular, os blues até começaram melhor, depois de um autogolo algo caricato de Verbrugen logo aos cinco minutos.

A resposta do Brighton veio logo a seguir. Georginio Rutter (11m), solto de marcação cabeceou colocado para o fundo das redes. No segundo tempo, Mitoma (57m) consumou a reviravolta no marcador e apurou os seagulls para os «oitavos» da competição.

Um pouco mais a norte, o Newcastle sofreu mas acabou por eliminar o Birmingham, da terceira divisão britânica, por 2-3.

Laird (1m) abriu as hostilidades logo no início da partida e deu vantagem ao Birmingham. O Newcastle fez a reviravolta em cinco minutos com golos de Willock (21m) e Wilson (26m), mas ainda antes do intervalo Iwata (39m) voltou a igualar a partida.

O Newcastle confirmou a vitória já nos últimos 10 minutos do jogo quando Willock (83m), num bom desenho da equipa do nordeste inglês, atirou para o 2-3 final e confirmou os magpies nos oitavos de final da Taça de Inglaterra.

Noutras partidas do dia, o Preston North End venceu o Wycombe nas grandes penalidades por 4-2 já o Stoke City, com o português André Vidigal no onze inicial foi eliminado pelo Cardiff também nos pontapés do castigo máximo por 2-4 depois de um empate a três golos no final do prolongamento.