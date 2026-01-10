O Manchester City goleou o Exeter City com duas mãos cheias de golos, com uma vitória por 10-1, naquele que foi o resultado mais expressivo dos jogos da terceira ronda da Taça de Inglaterra.

Num onze alternativo, sem portugueses de início, a equipa de Pep Guardiola proporcionou uma autêntica festa aos seus adeptos, com quatro golos na primeira parte, incluindo dois autogolos que dão bem conta do desnorte dos visitantes provenientes do terceiro escalão do futebol inglês.

Uma história que se conta golo a golo. O jovem Max Alleyne abriu as hostilidades, com o primeiro golo aos 12 minutos, enquanto Rodri, à procura da melhor forma, aumentou a vantagem aos 24, antes de Doyle-Hayes (42m) e Fitzwalter (45m) marcarem na própria baliza.

O marcador voltou a disparar no arranque da segunda parte, com mais dois golos logo a abrir, marcados por Rico Lewis (49m) e Antoine Semenyo (54m), este último em estreia absoluta. O avançado ganês, contratado ao Bournemouth por quase 75 milhões de euros, tornou-se, assim, no primeiro jogador a estrear-se pelos citizens com um golo e uma assistência desde Kun Aguero.

Bernardo Silva ainda saltou do banco, aos 64 minutos, e o City chegou aos 9-0, antes dos 90, com golos de Rejnders (71m), O’Reilly (79m) e McAidoo (86m).

Já sobre o minuto 90, o Exeter ainda marcou um golo de honra, mas foi Rico Lewis, o único jogador a bisar neste jogo, que fixou o resultado final em 10-1.

Nos restantes jogos desta tarde, destaque também para a eliminação do Everton, no desempate por penáltis (0-3), diante do Sunderland, depois de um empate 1-1.

Taça de Inglaterra (3.ª ronda)

Wolverhampton - Shrewsbury, 6-1

Macclesfield - Crystal Palace, 2-1

Everton - Sunderland, 1-1 (0-3, gp)

Fulham - Middlesbrough, 3-1

Sheffield Wednesday - Brentford, 0-2

Burnley - Millwall, 5-1

Newcastle - Bournemouth, a decorrer

Manchester City - Exeter City, 10-1

Tottenham - Aston Villa, 17:45 (SportTV3)

Charlton - Chelsea, 20:00 (SportTV3)