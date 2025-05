Histórico! O Crystal Palace fez história este sábado, no Estádio de Wembley, ao conquistar a sua primeira Taça de Inglaterra, com uma vitória sobre o «gigante» Manchester City (1-0), sustentada com um golo solitário de Eberechi Eze e uma exibição inolvidável de Dean Henderson que até defendeu um penálti de Marmoush para desespero de Pep Guardiola. Fica, assim, confirmada uma época desastrosa dos citizens numa tarde de glória suprema da equipa do sul de Londres.

Saiu o Crystal Palace com um pontapé longo para a área de Ortega, mas logo a seguir o Manchester City assumiu as rédeas do jogo de uma forma avassaladora, chegando a ultrapassar os 90 por cento de posse de bola. Estava dado o mote para este jogo. Com Ruben Dias e Bernardo Silva no onze, a equipa de Pep Guardiola, de tração à frente, com Savinho, Marmoush e Doku no apoio direto a Haaland, montou rapidamente o cerco à área da equipa londrina, fazendo a bola rodar a toda a largura do terreno com autoridade.

O Crystal Palace fechou-se bem e aguardou por uma oportunidade para lançar o trio de ataque, composto pelos velocistas Muñoz, Mateta e Sarr, mas este movimento, tão tradicional na equipa de Glasner, tardava em acontecer. Era a equipa de Guardiola que mandava no jogo e multiplicava-se em oportunidades. Erling Haaland, com um pontapé acrobático, deu o primeiro sinal, mas Savinho e Akanji também estiveram perto de colocar os respetivos nomes na ficha de jogo.

Parecia um jogo totalmente de sentido único quando, aos 15 minutos, Mateta, lançado por Kamada, arrancou em velocidade, abriu na direita para Muñoz que, por sua vez, cruzou para a finalização, de primeira, de Eze. Espetacular! [veja o vídeo em câmara lenta]

Na primeira vez que o Palace saiu do sufoco, chegou à vantagem, demonstrando uma eficácia tremenda. O jogo abriu-se subitamente, com o City a aumentar a velocidade, mas também a expor-se mais às respostas do adversário. Logo a seguir golo, Munõz voltou a escapar pela direita e cruzou para o desvio de calcanhar de Sarr que, por pouco, não deu no 2-0.

Mas era o City que tinha mais bola e até teve uma oportunidade soberana para chegar ao empate quando Mitchell derrubou Bernardo Silva na área. Na conversão do castigo máximo, Haaland deu a bola a Marmoush que rematou forte, mas permitiu a defesa de Henderson que ainda se levantou a tempo para travar a recarga do gigante norueguês. Incrível.

Apesar do intenso domínio, nada saía bem à equipa de Guardiola nos momentos fulcrais, um espelho da temporada do City. Até ao intervalo, os citizens carregaram por todos os lados, mas não conseguiram anular a vantagem do Palace, com os adeptos do sul de Londres em festa desde o início do jogo.

A segunda parte começou com o mesmo cenário, com um City autoritário diante de um Palace na expetativa. A verdade é que a equipa londrina parecia ganhar confiança a cada investida dos citizens. A equipa de Pep Guardiola voltou a carregar por todos os lados, mas mão conseguia oportunidades tão evidentes como tinha tido na primeira parte.

Guardiola demorou a mexer na equipa que continuava a mandar no jogo e só promoveu as primeiras alterações nos últimos quinze minutos, mas continuou a ser mais do mesmo. O Crystal Palace até começou a quebrar, em termos físicos, mas foram reforçando o foco à medida que sentiam que estavam à beira de um resultado histórico.

O árbitro ainda deu dez minutos de compensação, Pep Guardiola desesperou junto à linha lateral, mas a festa da 144.ª edição da Taça de Inglaterra foi mesmo do Crystal Palace. À terceira tentativa, depois das finais de 1990 e 2016, a equipa londrina conquistou o primeiro troféu.