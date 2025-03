Marco Silva foi mais feliz no duelo com Ruben Amorim na luta pela vaga dos quartos de final da Taça de Inglaterra depois de um duelo muito tático e pouco emotivo no Teatro dos Sonhos. A equipa londrina ganhou vantagem em cima do intervalo, mas Bruno Fernandes, com assistência de Diogo Dalot, empatou o jogo na segunda parte. O jogo ficou depois muito preso, arrastou-se para o prolongamento e só ficou resolvido nos penáltis (4-3).

O FILME DO JOGO

Um embate entre dois antigos treinadores do Sporting que trocaram um caloroso abraço sobre o relvado antes de assentarem arraiais nos respetivos bancos. Um jogo que acabou por ser ditado pelas estratégias montadas pelos dois portugueses, ambos com poucos riscos, a apostar quase tudo no erro do adversário.

A equipa da casa até entrou melhor no jogo, assumindo a posse de bola, com uma boa circulação, diante de um Fulham que regressou a uma defesa com uma linha de quatro, mas que, desde cedo, foi obrigada a jogar com um bloco baixo face à pressão do United. A equipa da casa, sem correr muitos riscos, sentiu dificuldades em conseguir profundidade, mas criou as primeiras oportunidades do jogo, primeiro por Hojlund, depois por Zirkzee.

A verdade é que o Fulham esteve sempre muito seguro a defender, mas depois sentia dificuldades em desdobrar-se para o ataque, face à pressão alta dos homens de Ruben Amorim. A equipa londrina praticamente não incomodou Onana na primeira parte, mas acabou por ser mortal, num lance de bola parada mesmo antes do intervalo. Na sequência de um pontapé de canto, marcado pelo ex-United Andreas Pereira, Rodrigo Muniz desviou para o segundo poste onde surgiu o possante Bassey a marcar de cabeça.

O United voltava a ser penalizado num lance de bola parada, num momento determinante do jogo, mesmo antes do intervalo, portanto, sem possibilidade de resposta imediata.

Ruben Amorim não mexeu logo no início da primeira parte e o jogo prosseguiu morno, com as duas a equipas a controlarem-se, mas com um United demasiado previsível, sem capacidade para romper as linhas montadas por Ruben Amorim. O treinador do United percebeu isso e lançou, de uma assentada, Casemiro, que permitiu a Bruno Fernandes subir no terreno, e Garnacho que veio animar definitivamente a ala esquerda, em constantes combinações com Diogo Dalot.

E foi mesmo da ala esquerda que surgiu o golo do empate, com o argentino a lançar o lateral português que, por sua vez, cruzou para Bruo Fernandes rematar de primeira, cruzado, para o fundo das redes de Leno. Aos 71 minutos, estava feito o empate.

Um golo que poderia ter empolgado a equipa da casa para uma exibição mais vistosa, mas a verdade é que, nesta altura, já começava a ser evidente do desgaste físico da equipa de Ruben Amorim e, até ao final do tempo regulamentar, as melhores oportunidades até foram do Fulham, com destaque para um remate de Smith Rowe já em tempo de compensação.

Amorim tinha, entretanto, refrescado o ataque com o jovem Chido Obi a render Hojlund e o jogador de 17 anos ficou muito perto de fazer história com a última oportunidade do tempo regulamentar, mas atirou ao lado.

Já no prolongamento, o Fulham esteve melhor na primeira parte, mas o United ainda cresceu na segunda e podia ter marcado, primeiro por Garnacho, lançado por Casemiro, depois por Obi, mas o nulo manteve-se intato até ao final dos 120 minutos.

Já na lotaria dos penáltis, Bruno Fernandes e Diogo Dalot ainda marcaram pelo United, mas Lindelof e Zirkzee permitiram defesas a Leno e foi a equipa de Marco Silva que acabou a festejar.

O United fica, assim, sem possibilidade de lutar por títulos a nível interno, ficando reduzido à luta na Liga Europa onde irá defrontar a Real Sociedad nos oitavos de final.

Nos quartos de final, o Fulham terá um dérbi pela frente, diante do Crystal Palace, segundo o sorteio realizado logo após o final do jogo de Old Trafford.