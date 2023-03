O sorteio dos quartos de final da Taça de Inglaterra, realizado logo após o final dos jogos desta noite, ditou uma visita do Burnley, treinado por Vincent Kompany, antigo jogador do Manchester City, ao Etihad Stadium, além de mais um choque do Manchester United com o Fulham de Marco Silva e João Palhinha.

Trata-se de um reencontro de Kompany com o clube que representou entre 2008 e 2019, agora ao comando do Burnley, o líder do Championship.

O Manchester United, por seu lado, vai defrontar o sensacional Fulham, comandado por Marco Silva.

Os quartos de final vão ainda contar com uma visita do Grimsby, equipa do terceiro escalão que acabou de afastar o Southampton, a Brighton, além de um duelo entre duas equipas do Championship, com o Sheffiled United a receber o Blackburn Rovers.

Os jogos dos quartos de final estão marcados para 18 de março.

Os jogos dos quartos de final da Taça de Inglaterra

Manchester City-Burnley

Manchester United-Fulham

Brighton-Grimsby Town

Sheffield United-Blackburn Rovers