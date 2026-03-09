O sorteio dos quartos de final da Taça de Inglaterra, realizado esta segunda-feira, ditou a receção do Manchester City ao Liverpool, como grande jogo de cartaz, enquanto o Arsenal, atual líder da Premier League vai visitar o Southampton e o Chelsea vai receber o modesto Port Vale.

O sorteio realiza-se tradicionalmente no campo onde se realiza o último jogo da fase anterior, neste caso, aconteceu no Estádio Olímpico de Londres, onde o anfitrião West Há está agora a defrontar o Brentford. O vencedor deste jogo vai depois receber o Leeds United na corrida a uma das vagas nas meias-finais.

os jogos dos quartos de final estão marcados para 4 e 5 de abril.

O quadro dos quartos de final da Taça de Inglaterra