O Manchester United deu um pontapé na crise de resultados e foi ao campo do Wigan vencer por 2-0 em jogo da terceira eliminatória da Taça de Inglaterra. Diogo Dalot, com classe, abriu caminho para a vitória fácil da equipa de Erik tem Hag sobre a modesta equipa que está no 18.º lugar do terceiro escalão do futebol inglês. Bruno Fernandes confirmou, depois, o triunfo dos visitantes na conversão de uma grande penalidade conquistada por ele próprio.

Confira o FILME DO JOGO e os VÍDEOS DOS GOLOS

A equipa de Old Trafford chegava a este jogo depois de nos últimos seis jogos ter acumulado quatro derrotas, um empate e apenas uma vitória. Apesar dos maus resultados, o treinador neerlandês fez apenas duas alterações no onze habitual, com as entradas de McTominay e Hojlund, em detrimento de Eriksen e Antony, com um banco muito jovem, sem alternativas de peso.

Com um grande ambiente nas bancadas, num estádio que esgotou pela primeira vez nos últimos onze anos, o jogo começou praticamente com um grande susto para os visitantes, com Godo a cruzar da direita para o remate de Aasgard no segundo poste para defesa apertada de Onana. Depois disso, o jogo passou a ser de sentido único, mas com o United a abanar sempre que perdia a bola, a revelar muitas dificuldades nas transições defensivas.

Mas, a verdade, é que o United tinha uma elevada posse de bola e estava a jogar cada vez mais perto da baliza do Wigan, com as oportunidades a surgirem umas atrás das outras. McTominay, a passe de Bruno Fernandes, esteve muito perto de inaugurar o marcador, mas essa «honra» coube a Diogo Dalot, ao minuto 21, num lance que começa com um cruzamento de Bruno Fernandes, da direita, e prossegue depois com Rashford a atrasar para a entrada da área onde surgiu Dalot a ajeitar a bola antes de a enviar, colocada, para o fundo das redes.

Um golo que fez bem ao United que ganhou confiança e apertou ainda mais o cerco o modesto Wigan que, agora, já não conseguia sair a jogar. As oportunidades multiplicaram-se até ao intervalo, com destaque para uma cabeçada de Hojlund que raspou na trave e noutro remate de Garnacho que também foi ao travessão.

Bruno Fernandes conquista penálti e faz o 2-0

A segunda parte começou nos mesmos moldes, com o United a empurrar o Wigan para perto da sua área, mais uma vez com uma elevada posse da bola e um bloco bem subido. O treinador do Wigan ainda tentou abanar o jogo, com uma alteração no ataque, com a entrada de Magennis, mas era o United que apertava o cerco.

A equipa de Old Trafford já tinha desperdiçado uma nova leva de oportunidades quando, aos 73 minutos, Bruno Fernandes, em drible, é derrubado na área, por Shaw. Penálti convertido no 2-0 pelo português, desta vez, sem o tradicional saltinho.

Com este segundo golo, o United ficou mais tranquilo, tal como Tem Hag que passou a gerir o onze com a entrada dos muitos jovens que tinha no banco. Estava mais do que decidido.

Entretanto, realizou-se o sorteio da quarta eliminatória, correspondente aos 16 avos de final, que colocou no caminho do United mais um adversário acessível: o vencedor do embate entre o Newport County (quarto escalão) e o Eastleigh (quinto escalão).