Depois do golo madrugador do Manchester City, o United chegou ao empate, ainda antes do intervalo, numa grande penalidade convertida por Bruno Fernandes a punir um corte com a mão de Grealish.

Foi à passagem da meia-hora de jogo num lance que começou com um passe em profundidade de Bruno Fernandes, Bissaka recebeu de cabeça e a bola foi à mão de Grealish. O jogo ainda prosseguiu, mas o árbitro, alertado pelo VAR, foi rever as imagens e acabou mesmo por apontar para a marca dos onze metros.

Bruno Fernandes, ao seu estilo, deu um saltinho e atirou para o lado contrário de Ortega. Está feito o empate em Wembley.

Veja aqui o penálti marcado pelo Bruno: