João Palhinha, com um grande golo, abriu caminho para a vitória do Fulham sobre o Leeds (2-0), em Craven Cottage, em jogo dos oitavos de final da Taça de Inglaterra.

A equipa comandada por Marco Silva subiu ao relvado com dois portugueses, Cédric Soares e João Palhinha, num jogo em que o Leeds chegou a festejar primeiro, aos 16 minutos, num lance que acabaria por ser anulado.

Foi mesmo João Palhinha, com um pontapé do meio da rua, que abriu caminho para a vitória da equipa londrina. Um grande golo do ex-jogador do Sporting a abrir caminho para os quartos de final da segunda competição inglesa.

O triunfo do Fulham acabaria por ser confirmado, a abrir a segunda parte, aos 56 minutos, com outro grande golo, desta vez com assinatura do israelita Mano Solomon, a passe de Aleksandar Mitrovic.

É a primeira vez que o Fulha chega aos quartos de final da Taça de Inglaterra desde 2010. Foi também a primeira derrota do Leeds desde que Javi Gracia assumiu o comando técnico da equipa.

Veja o golaço de João Palhinha: